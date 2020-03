Plus de 11 000 personnes ont trouvé un emploi en Arménie en 2019

Les centres d’emploi arméniens ont aidé 11000 personnes à trouver un emploi en 2019, a déclaré le ministre du Travail et des Affaires sociales Zaruhi Batoyan lors d’une conférence de presse.

Elle a déclaré que quelque 7 794 étaient des femmes, 3 483 des jeunes et 203 des personnes handicapées. Zaruhi Batoyan a également indiqué que 10 salons de l’emploi ont été organisés cette année, réunissant 367 employeurs, qui ont proposé 13500 postes vacants.

Zaruhi Batoyan a également rappelé que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait lancé un programme spécial destiné à aider les familles en situation d’insécurité à surmonter progressivement leur pauvreté. Des accords avec les bénéficiaires du programme seront signés avant la fin de l’année.

Elle a déclaré que les bénéficiaires de ce programme pilote recevront des animaux de ferme, des fourrages et des services vétérinaires pour augmenter leurs revenus familiaux. Elle a déclaré que le programme pilote englobera jusqu’à mille familles en situation d’insécurité. Ils doivent avoir deux enfants mineurs ou plus, être valides et leur revenu mensuel ne doit pas dépasser 25 000 drams par membre de la famille.

Les familles concernées recevront des animaux de ferme - vaches, porcs, moutons, chèvres, dindes et poulets - en fonction de leurs besoins et de leur expérience de l’élevage.