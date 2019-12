Revue de la presse azerbaïdjanaise - 12 décembre 2019

Politique intérieure

AzerPress, Report.az - Le chef de la Commission électorale centrale, Mazahir Panahov, a encouragé la population à participer activement aux élections municipales (le 23 décembre) et a reconnu par ailleurs que le taux de participation restait toujours très bas par rapport aux autres élections. Selon lui, il y aurait plus de 41 800 candidats pour les 15156 postes vacants dans 1606 municipalités. https://bit.ly/2Pbx8pp Mazahir Panahov : “Municipal elections will be fully democratic”. https://bit.ly/2YFqRFz

Report.az - Une délégation conduite par la cheffe de la Commission électorale centrale de la Géorgie se rendra en Azerbaïdjan pour observer les élections municipales. https://bit.ly/2Eg8H3D

Report.az - Les corapporteurs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) pour le suivi de l’Azerbaïdjan Stefan Schennach et Roger Gale observeront les élections législatives anticipées (le 9 février 2020). https://bit.ly/2PJqqpQ

APA - Répondant à une question sur la participation éventuelle en tant qu’observateur aux élections législatives, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme (BIDDH) a déclaré : “ODIHR plans to send a needs assessment mission (NAM) to evaluate the pre-election environment and preparations for the forthcoming elections, and we will then make a recommendation concerning a potential election observation mission”. https://bit.ly/34eDmJo L’Assemblée parlementaire de l’OSCE a également répondu à une requête de l’agence de presse APA : “The OSCE Parliamentary Assembly has received an invitation to observe but an announcement on whether we will deploy an election observation mission has not yet been made”. https://bit.ly/34eDmJo

Contact.az - Le parti REAL a décidé de participer avec 42 candidats aux élections législatives sous forme de l’Union of Republicans REAL, regroupant ainsi les membres du parti et des candidats indépendants. https://bit.ly/2snv30o

Yeni Musavat - Le parti Libéral-Démocrate d’Azerbaïdjan (ALDP) a décidé de participer aux élections législatives.

Report.az - Le Président Aliyev, son épouse Mehriban Aliyeva et les membres de la famille ont visité la tombe de Heydar Aliyev à l’occasion du 16e anniversaire de la commémoration de sa mort. https://bit.ly/36tbmDs

Novoye-vremya - M. Suleymanov Nusrat a été nommé adjoint de Hikmat Hajiyev, assistant du Président, chef du département des affaires extérieures.

Contact.az - Le Barreau a engagé une procédure disciplinaire contre l’avocat Elchin Sadigov suite à une plainte déposée par le Premier vice-Procureur général Rustam Usubov. Selon E. Sadigov, ses commentaires sur les réseaux sociaux concernant l’accident du défenseur des droits de l’Homme, Ogtay Gulaliyev, sont à l’origine de cette plainte. https://bit.ly/35li7XS

Politique étrangère

AzerPress - Une réunion s’est tenue au ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères avec les ambassadeurs mexicain, colombien et chilien des pays membres de l’Alliance du Pacifique.

AzerPress - Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’est rendu aujourd’hui en Lettonie.

Contact.az - La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, a publié un rapport sur sa visite en Azerbaïdjan dans lequel elle déplore le fait qu’il n’y ait pas assez de progrès en matière de protection des droits d’expression en appelant les autorités azerbaïdjanaises à libérer ceux qui ont été arrêtés pour leurs opinions. https://bit.ly/2Pw7IS8

Haqqin.az - Des représentants de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Azerbaïdjan se réuniront aujourd’hui à Kiev pour participer au sommet des chefs de gouvernement de l’Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM). https://haqqin.az/news/165112

Contact.az - The Committee to Protect Journalists, basé à New-York, a publié un rapport sur la situation de journalistes dans le monde dans lequel le comité appelle les autorités azerbaïdjanaises à libérer 6 journalistes azerbaïdjanais. https://bit.ly/36CKcdt

APA - “Attitude to political prisoner issue changed in report prepared at PACE on Azerbaijan”, a déclaré Samad Seyidov, chef de la délégation azerbaidjanaise auprès de l’APCE. https://bit.ly/2E9vlL9

Yeni Musavat - Commentant sa visite à Bruxelles avec le chef de la Communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, le directeur du Centre d’analyse des relations internationales Farid Shafiyev a déclaré que le conflit du Haut-Karabakh et le prochain accord de partenariat entre l’UE et l’Azerbaïdjan avaient été évoqués : « Nous avons l’intention d’établir des relations sur un pied d’égalité, et n’avons pas l’intention d’intégrer l’Europe » a-t-il ajouté.

Report.az - Turkey’s ambassador to Georgia : “Enemies of Turkey and Azerbaijan should know that we will continue supporting each other”. https://bit.ly/38yea3K

Economie

Trend - « Le gouvernement azerbaïdjanais soutient tous ceux qui investissent dans l’économie et, par conséquent, le Conseil d’affaires Azerbaïdjan-Russie doit informer le ministère des problèmes existants », a fait savoir le ministre azerbaïdjanais des Taxes à l’occasion d’une réunion du Conseil. https://bit.ly/2Eb9aEA

Novoye-vremya - La prochaine réunion de la commission chargée du tourisme du Conseil d’affaires Azerbaïdjan-Russie se tiendra en début 2020.

AzerPress - Selon le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas mènent des négociations pour l’ouverture d’une liaison aérienne directe Bakou-Amsterdam.

Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8941 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France