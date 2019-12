La Chambre des représentants des Pays-Bas a ratifié l’Accord de partenariat UE-Arménie

La Chambre des représentants des Pays-Bas a ratifié l’Accord de partenariat global et renforcé UE-Arménie, informe l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Arménie aux Pays-Bas, Tigran Balayan. « La Chambre des représentants des Pays-Bas a ratifié à l’unanimité l’Accord de partenariat global et élargi Arménie-UE sans discussion ni vote », note l’Ambassadeur Balayan.

L’Accord de partenariat entre l’Arménie et l’UE a été ratifié par 18 États : Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Pologne, Pologne.