La primo-réalisatrice Julie Manoukian dirige avec bienveillance Clovis Cornillac.

Au cœur du Morvan, Nico, dernier vétérinaire du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Son associé et mentor lui annonce son départ à la retraite, mais : « Ne t’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève, c’est Alexandra, diplômée depuis 24 h, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance.

Voilà le synopsis de cette comédie qui pourrait ressembler à tant d’autres… A une différence près : pour son premier film, la trentenaire Julie (...)