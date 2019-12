Le Premier ministre et le Directeur régional de la Banque Mondiale ont discuté de l’agenda de la coopération

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Directeur régional de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud, Sebastian Molineus. La chef du Bureau arménien de la Banque mondiale, Silvia Bosutkho, a également assisté à la réunion.

Le Premier ministre a hautement apprécié la coopération avec la Banque mondiale et a souligné que les domaines du partenariat est pleinement conforme aux priorités des activités du gouvernement et à la vision du développement du pays. Il a noté que l’économie de l’Arménie a connu une croissance et des réalisations substantielles en 2019, comme en témoignent les chiffres, et cela crée de bonnes conditions préalables à la poursuite des réformes avec une dynamique et un esprit de suite accrus. Dans le contexte de la croissance économique, de la promotion de la réforme fiscale et des initiatives économiques, de la mise en œuvre de programmes d’infrastructures, de la création d’opportunités pour les PME ainsi que pour les microentreprises, le chef du gouvernement a souligné l’importance d’un partenariat efficace avec la BM.

Le Directeur régional de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud a remercié pour la coopération efficace et a réaffirmé la volonté de la BM de poursuivre la coopération mutuellement avantageuse. À cet égard, il a évoqué l’approbation du programme d’appui budgétaire du Conseil de la Banque mondiale en novembre, dans le cadre duquel la Banque continuera à fournir une assistance technique et financière au développement de divers secteurs en Arménie.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur les projets communs en cours et ont évoqué les perspectives d’élargissement du partenariat. Il a été fait référence aux programmes de croissance économique, en particulier aux possibilités de coopération dans les domaines du tourisme, des technologies, de la numérisation, du développement des infrastructures dans le secteur des transports, etc.