Le bureau d’audit de l’Arménie dénonce 2,1 milliards de drams de dépenses abusives

Le Bureau national d’audit de l’Arménie a dévoilé 2,1 milliards de drams d’abus après avoir inspecté les performances de la société Jrar en 2014-2018.

L’entreprise est affiliée au Comité de l’eau du Ministère de l’administration territoriale et des infrastructures.

La liste des abus comprend des dépenses déraisonnables pour les préparatifs de la saison de printemps, des salaires radiés mais non payés, des frais d’eau et d’électricité déraisonnables, des dépenses financières excessives en raison d’une gestion inefficace, ainsi que l’approvisionnement en eau non comptabilisé du réservoir d’eau d’Aparan, violations de la loi sur les achats, etc.