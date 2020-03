La chocolaterie d’Erevan augmentera sa production à 2,4 milliards de drams

La production de la chocolaterie d’Erevan atteindra cette année environ 2,4 milliards de drams, dont 40% auront été exportés, ont déclaré les hauts dirigeants de la société au ministre de l’économie Tigran Khachatryan, qui a visité l’usine.

Le fondateur de la société, Sos Sahakyan, a déclaré au ministre que par rapport aux 11 premiers mois de 2018, la production dans le même laps de temps de cette année avait augmenté de 37% et les exportations vers les pays membres de l’Union économique eurasienne, l’Ukraine, la France, les États-Unis, Israël, l’Estonie, la Chine et d’autres pays ont bondi de 141%.

Cette année, la société a créé 65 nouveaux emplois et en créera 50 autres en 2020 pour avoir jusqu’à 290 employés.

Le ministre et les dirigeants de l’entreprise ont discuté d’un certain nombre de questions liées à la promotion des produits fabriqués en Arménie sur les marchés internationaux et à l’amélioration de la capacité de production de l’entreprise.