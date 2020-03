Le cancer du poumon est l’un des types de cancer les plus courants et les plus graves en Arménie

Le cancer du poumon est l’un des types de cancer les plus répandus et les plus graves en Arménie avec des taux de mortalité élevés, a déclaré Diana Andreasyan, directrice du Centre d’information et d’analyse de l’Institut national de la santé.

« Le cancer du poumon est la maladie non transmissible la plus répandue en Arménie. À ce jour, environ 2 400 personnes souffrent de cette maladie dans le pays. Il représente 20% de tous les cas de mortalité prématurée », a-t-elle déclaré lors d’une conférence sur les approches modernes de traitement de cette maladie.

Selon Diana Andreasyan, la maladie est répandue chez les hommes à cause du tabagisme. Les hommes représentent environ 80% de tous les patients atteints d’un cancer du poumon, tandis que les femmes représentent 20%. La majorité des personnes atteintes d’un cancer du poumon ont plus de 55 ans. Le plus grand nombre de patients atteints de cancer se trouvent dans les provinces de Lori, Shirak et Kotayk.

Les dommages économiques totaux de la maladie sont estimés à 297 milliards de drams (environ 615 millions de dollars). Il s’agit de la somme versée pour le traitement de la maladie et des médicaments.

« Néanmoins, en raison de la politique cohérente de l’État sur le diagnostic rapide de la maladie et des mesures préventives pour réduire les risques de propagation, le nombre de décès par cancer du poumon a diminué en 2017-2018 », a-t-elle déclaré.

Comme l’a dit Diana Andreasyan, l’exposition à la fumée de tabac est une cause clé du cancer du poumon. L’abus d’alcool et un mode de vie sédentaire jouent également un rôle.

Selon certaines estimations, 51,5% des hommes et 1,8% des femmes en Arménie sont des fumeurs. L’âge moyen pour commencer à fumer est d’environ 18 ans. Il convient de noter qu’environ 56,4% des adultes en Arménie sont exposés à la fumée secondaire des cigarettes à la maison et 26,6% au travail.