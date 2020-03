Les prix à la consommation en hausse de 1%

Les prix à la consommation en Arménie ont augmenté de 1% en novembre 2019 par rapport à novembre 2018, indique le Comité national des statistiques. Ils ont augmenté de 1,5% entre janvier et novembre 2019, par rapport à la même période en 2018.

Selon les données statistiques, les prix des aliments et des boissons gazeuses ont augmenté de 0,5% entre janvier et novembre 2019, par rapport à la même période un an auparavant, ils ont augmenté de 2,1%.

Les spiritueux et les produits du tabac ont augmenté de 4,4% en novembre et de 4,3% entre janvier et novembre 2019, par rapport à la même période de 2018.

Les vêtements et les chaussures ont augmenté de 0,3% (4%) et les services publics de 1,1% (0,4%). Les services de santé ont enregistré respectivement une croissance de 1,7% et 2%, le secteur des transports 1,9% et 0,8%, l’éducation de 3,7% et 2%, l’hôtellerie et la restauration 1,8% et 1,9% et le commerce de détail et les services 0,7% et 0,5%.

Au lieu de cela, les services de communication sont devenus 0,1% moins chers en novembre 2019, par rapport à novembre 2018, et 0,4% moins chers entre janvier et novembre 2019, par rapport à la même période de 2018.