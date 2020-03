Ameriabank reçoit le prix de La meilleure banque de 2019

Ameriabank a reçu le prix de la « meilleure banque de 2019 » en Arménie décerné par The Banker, propriété du Financial Times. Le service de presse de la banque arménienne a déclaré que ce prix avait été attribué par The Banker pour la sixième fois (en 2010, 2013, 2015, 2016 et 2017).

Selon The Banker, dans une catégorie de pays concurrentiels, les indicateurs de croissance exceptionnels d’Ameriabank pour la période considérée de 2018, associés à l’adoption de nouveaux produits et services innovants, ont permis à la banque de sortir victorieuse.

Les bénéfices nets ont augmenté de 37,3% en monnaie locale, tandis que les actifs totaux et le capital de première catégorie ont augmenté de 15,1% et 28,1%, respectivement. Les bénéfices nets de la banque ont notamment enregistré une croissance à deux chiffres en 2017 et en 2016. Cette performance a contribué à la croissance impressionnante du rendement des capitaux propres de l’Ameriabank, qui était passée de 10,2% en 2016 à 12,6%, son ratio coûts / revenus est passé de 4,2% à 3,3%.

Ameriabank a également travaillé dur pour améliorer son offre de produits. Un particulier qui sollicite un crédit d’un montant compris entre 100 000 et 10 000 000 drams (209 et 21 000 dollars) peut désormais le faire entièrement en ligne, grâce au système de modélisation du score de la banque. Cette offre a connu un vif succès en 2018, représentant 25% des prêts à la consommation de la banque en volume total. À la lumière de ce succès, Ameriabank a apporté d’autres améliorations au système de notation afin d’offrir la plate-forme de prêt en ligne aux petites et moyennes entreprises.

Sur le front des services bancaires numériques, Ameriabank a enregistré une croissance considérable des transactions. Le nombre d’utilisateurs d’Internet et de services bancaires mobiles a augmenté de 40% en 2018, tandis que le volume des transactions dans ces domaines a augmenté de 59% sur la même période. En outre, les transactions exécutées via des canaux numériques en libre-service, tels que les kiosques de banque express en libre-service, ont augmenté de 46%.

Au total, la part des transactions exécutées via des canaux numériques ou en libre service a atteint 77% du total des transactions de la banque. « Les facteurs qui contribuent à notre succès sont une bonne expérience client, des méthodes modernes et une équipe de professionnels », déclare Artak Hanesyan, directeur général d’Ameriabank.