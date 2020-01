Marion Mezadorian enfile les crampons

L’humoriste mouille le maillot sur grand écran à partir du 15 janvier, aux côtés notamment de Kad Merad.

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières, un village du Nord de la France, est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour les trois derniers matchs du championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. Car quand les femmes décident d’enfiler les crampons à la place de leur mari, tous les rôles sont inversés...



Une fine équipe ! Marion Mezadorian (en haut jaune), entourée de Laure Calamy et Sabrina Ouazani.

Si elle s’est faite de plus en plus un nom dans le milieu de l’humour, Marion Mezadorian se considère avec tout comme une comédienne. Elle le prouve sur scène dans son one woman show Pépites, dans lequel elle campe toute une série de personnages hilarants. Elle le confirme désormais sur grand écran, avec sa participation à cette comédie de la rentrée. Elle nous confiait peu de temps après le tournage : « C’était une belle expérience, et puis, ça parle de foot et t’es toute la journée en crampons... Pour les quelques personnes qui ont vu mon spectacle, elles savent à quel point c’est important pour moi ! »







En effet, celle qui sait « faire 10 dribbles, facile » a un frère qui a été gardien de but au centre de formation de l’OM. « Et je ne ratais jamais ses matchs, se souvient-elle. Dès 4 ans, de toute façon, dans notre famille tu dois comprendre la règle du hors-jeu ou tu te fais jeter. Mais moi, c’était au tennis que je voulais jouer pour être aussi belle que Sharapova : j’ai fait un cours, j’ai compris qu’on ramassait la balle plus souvent qu’on ne la tapait donc j’ai arrêté ! ».

Claire Barbuti

Une belle équipe, de Mohamed Hamidi

Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy, Marion Mezadorian, Myra Tyliann, Manika Auxire, ...

En salles le 15 janvier