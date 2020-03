HSBC Armenia nommée meilleure banque de gestion de trésorerie par Euromoney

Pour la deuxième année consécutive, la banque HSBC Armenia CJSC (ci-après dénommée HSBC Armenia) a été classée au premier rang des responsables de la gestion de trésorerie au niveau national pour les entreprises par le magazine Euromoney. HSBC Armenia a également été reconnue pour la première fois comme la première banque des services aux entreprises en Arménie.

Les prix de la gestion de trésorerie Euromoney sont attribués aux gestionnaires de trésorerie, aux professionnels de la trésorerie et aux responsables financiers du monde entier, ce qui leur permet de commenter le niveau des services de gestion de trésorerie qu’ils reçoivent, ainsi que d’évaluer l’institution financière avec laquelle ils font affaire.

Être élu Meilleur gestionnaire de trésorerie en Arménie témoigne de la confiance de nos clients en HSBC Arménie. « Nous nous efforçons de répondre à tous les besoins de nos clients en fournissant des produits et des services bancaires de qualité grâce aux efforts soutenus de nos spécialistes en gestion de trésorerie. Nous continuerons à proposer des solutions de marché actualisées et des services de qualité afin de garantir la confiance de nos clients, tout en répondant à leurs attentes et les dépassant », a déclaré Vardan Shahbazyan, responsable du département Global Liquidities and Cash Management.

En 2018, HSBC Armenia a été nommée « Meilleure banque de gestion de trésorerie en Arménie ». En outre, GLCM a été nommée Meilleur gestionnaire mondial en espèces pour les entreprises pour une 8e année consécutive.

Les résultats de l’enquête confirment le rôle de premier plan joué par HSBC dans les services aux entreprises, tant au niveau local qu’international. Le magazine Euromoney s’appuie sur 25 000 réponses valables émises du 28 mars au 10 mai 2019.

Euromoney Magazine, une publication populaire du groupe Euromoney, réalise chaque année une enquête répertoriant les meilleurs fournisseurs de services de gestion de trésorerie à travers le monde.