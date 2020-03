La Chine est le deuxième plus gros importateur de vin arménien, a déclaré Zaruhi Muradyan, directeur exécutif de la Fondation de la vigne et du vin d’Arménie, lors d’une conférence de presse. Selon ses termes, 280 000 litres de vin ont été exportés d’Arménie vers la Chine en 2019. Elle a dit qu’en Chine le vin de fruits est plus populaire que le vin de raisin.

Zaruhi Muradyan a déclaré que c’était la troisième année que l’Arménie offrait son vin sur le marché chinois. En 2019 le marché chinois est le deuxième après le russe. Elle a également déclaré que le vin arménien était entré sur les marchés du Canada, du Vietnam et de la Pologne, et qu’il était prévu de commencer à l’exporter également à New York et à Washington. « L’Arménie a réussi à entrer sur le marché canadien avec quatre variétés de vin, malgré les difficultés liées au contrôle du marché », a déclaré M. Muradyan.

Selon ses mots, le vin arménien a été largement présenté lors de diverses expositions en Russie, en Chine, au Canada, en Allemagne et en Pologne. Elle trouve nécessaire de travailler intensément pour conserver des niches sur les marchés mondiaux.

Mme Muradyan a déclaré que l’Arménie ne pouvait pas rivaliser avec de nombreux pays avec ses volumes de vin, c’est pourquoi elle devrait mettre un accent particulier sur la qualité du vin. « Cette année, nous avons travaillé avec des entreprises vinicoles, nous les avons aidées à améliorer la qualité du vin et à le présenter sur de nombreuses plateformes internationales », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que la Fondation de la vigne et du vin avait fait du bon travail pour améliorer la reconnaissance du vin arménien dans le monde, car certaines variétés de vin arménien sont introduites sur diverses plates-formes internationales.