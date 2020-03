Ucom remanie son service fixe

L’opérateur arménien de télécommunications Ucom a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, il présenterait une offre de services fixes complètement redistribuée. Les abonnés au service de télévision pourront choisir parmi les 3 plans tarifaires suivants : uTV S (39 chaînes télévisées à seulement 2500 AMD par mois), uTV M (124 chaînes télévisées à seulement 4000 AMD par mois) et uTV L (195 chaînes télévisées à 9500 AMD par mois).

Selon un communiqué de presse d’Ucom, les abonnés uTV qui apprécient réellement les produits télévisés de haute qualité pourront également ajouter 8 forfaits thématiques : sports, films, émissions pour enfants, chaînes éducatives, séries télévisées, Premium HD, Viasat et chaînes de contenu pour adultes de leur choix. à leur forfait d’abonnement actuel en payant un supplément.

Les abonnés uNet, qui apprécient la stabilité et la vitesse élevée de l’Internet fixe, pourront choisir l’un des plans tarifaires suivants : uNet XS (avec une vitesse pouvant atteindre 18 Mbps à seulement 6000 AMD par mois), uNet S ( avec une vitesse pouvant atteindre 36 Mbps à 7 000 AMD par mois), uNet M (avec une vitesse pouvant atteindre 72 Mbps à 8 000 AMD par mois) et uNet L (avec une vitesse pouvant atteindre 100 Mbps à 9 500 AMD par mois) .

Dorénavant, les offres convergentes des services Internet fixe, IP TV et de ligne fixe seront représentées sous forme de plans tarifaires uMix XS, uMix S, uMix M et uMix L. Avec le forfait uMix XS, les abonnés recevront 39 chaînes de télévision, une vitesse d’Internet jusqu’à 18 Mbps et 180 minutes d’appel pour appeler les réseaux fixes locaux. L’offre comprenant les éléments suivants : 124 chaînes de télévision, Internet avec une vitesse pouvant atteindre 18 Mbps et 180 minutes d’appel de réseaux fixes locaux, sera disponible pour les résidents des régions à seulement 9 000 AMD par mois. En s’abonnant au forfait uMix S, les abonnés recevront 124 chaînes de télévision, une vitesse d’Internet jusqu’à 36 Mbps, 180 minutes pour appeler des réseaux locaux fixes ainsi que la possibilité d’utiliser l’application uMediaroom du service de télévision mobile à seulement 11 000 AMD par mois. Le forfait uMix M est basé sur la formule suivante : forfait Premium comprenant 181 canaux + Internet avec une vitesse pouvant atteindre 100 Mbps + uMediaroom + 360 minutes pour appeler les réseaux locaux fixes à seulement 15 000 AMD par mois.

Enfin, ceux qui se sont abonnés au forfait uMix L recevront 195 chaînes de télévision, l’Internet fixe uNet avec une vitesse pouvant atteindre 120 Mbps, et pourront connecter un second téléviseur au système. Si davantage de bande passante Internet et une couverture plus étendue sont nécessaires, un service Wi-Fi Premium sera fourni, qui couvre un rayon pouvant atteindre 183 m via un périphérique Gigacenter, en fonction des conditions environnementales. En outre, ceux qui se sont abonnés au forfait uMix L pourront également utiliser l’application uMediaroom du service de télévision mobile et bénéficieront de 360 ​​minutes pour appeler des réseaux fixes locaux.