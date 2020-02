VTB Arménie ouvre trois nouvelles succursales à Erevan

La banque VTB Arménie a ouvert trois autres succursales à Erevan, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché bancaire arménien en termes de nombre de succursales. La banque a ouvert la succursale Yervand Kochar ainsi que les succursales n° 6 et 33.

La succursale de Yervand Kochar est une nouvelle succursale située dans le centre-ville, sur l’avenue Tigran Mets. En raison de son emplacement, elle sera sans aucun doute en demande parmi les clients de la banque.

Pour faciliter le service à la clientèle, la succursale numéro 6, située au 31/53, rue Erebuni, a été agrandie, tandis que la succursale numéro 33 continue de fonctionner dans le même district administratif. Cependant, elle a emménagé dans un nouveau bâtiment au 71/7 rue Z. Andranik.

La cérémonie d’ouverture des succursales s’est déroulée dans une ambiance de fête avec Sofya Machkalyan, directrice générale adjointe de la Banque centrale VTB Arménie, Oleg Aghasyan, membre de la Banque centrale, le chef par intérim du district administratif de Kentron Dzonik Margaryan, le chef du district administratif d’Erebuni Arman Abrahamyan, le chef du district administratif de Malatia-Sebastia David Karapetyan et d’autres hauts fonctionnaires et invités.

VTB Arménie exploite 72 succursales à travers le pays, soit plus que toute autre banque commerciale locale : 27 dans la capitale Erevan et 45 dans les provinces de la capitale. Toutes les agences travaillent du lundi au vendredi de 9h15 à 17h30.

Ils fournissent tous la gamme complète de services et de produits, tels que les transferts d’argent ; enregistrement, reconstitution et retrait des dépôts ; enregistrement et remboursement de prêts ; reconstitution des comptes ; consultations ; paiement de factures de services publics, etc.

Les agences disposent de zones de libre-service client 24h / 24, 7j / 7 équipées de distributeurs automatiques de billets avec fonction de retrait et d’un terminal de paiement. Ce service permet aux clients d’effectuer environ 300 opérations bancaires 24h / 24 et 7j / 7 : remboursement de prêts, réapprovisionnement en comptes et dépôts, paiement de factures de services publics, etc.