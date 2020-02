Visa international nomme Unibank lauréat dans la catégorie « Emission de carte visa la plus importante en Arménie »

Unibank a été nommé gagnant par le système de paiement international Visa pour la plus grande émission de carte visas en Arménie, grâce à sa position de leader dans le nombre de cartes Visa émises dans le pays.

Fin novembre 2019, le nombre total de cartes émises par Unibank s’élevait à plus de 382 000, dont 191 000 étaient des cartes Visa. L’infrastructure de la banque pour l’entretien des cartes comprend 120 guichets automatiques et 226 terminaux de paiement dans l’ensemble du pays.

« La récompense Visa témoigne du succès de toute notre équipe. Nous développons activement la culture des paiements sans numéraire en Arménie, en fournissant des services rapides et modernes. Nous veillons à ce que nos cartes Visa puissent être utilisées dans n’importe quel endroit pratique, en effectuant toutes les opérations nécessaires. C’est pourquoi nous avons étendu les capacités de l’application mobile accessible à tous les détenteurs de nos cartes et ajouté de nouveaux services, y compris la fonctionnalité permettant d’envoyer et de recevoir des transferts d’argent via le service Unistream », a déclaré Mesrop Hakobyan, président du conseil d’administration d’Unibank. .

Unibank émet des cartes bancaires multidevises Visa, qui ont plusieurs comptes dans une même devise dans différentes devises. La Banque propose toutes les catégories de cartes, y compris Visa Infinite, qui offre aux clients la possibilité d’utiliser les services internationaux de soins médicaux, d’assurance et de conciergerie 24h / 24 et 7j / 7.