La BAD approuve la nouvelle stratégie quinquennale de pays visant à soutenir la diversification économique et l’inclusion en Arménie

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé qu’elle avait approuvé une nouvelle stratégie quinquennale de partenariat avec l’Arménie visant à accroître la diversification économique et à faire en sorte que la croissance économique profite à tous les Arméniens.

Dans un communiqué de presse, l’Arménie est devenue un pays à revenu intermédiaire supérieur en 2018, mais le pays est confronté à plusieurs problèmes de développement, dont la forte dépendance de l’économie à l’égard des produits de base, la pauvreté persistante et la participation des femmes au marché du travail inférieure à 50%.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de partenariat par pays pour l’Arménie 2019-2023, la BAD se concentrera sur les investissements dans les infrastructures prioritaires, l’amélioration des services publics essentiels et l’encouragement d’une plus grande coopération et intégration régionales. Le renforcement des capacités institutionnelles et l’appui aux réformes de la gouvernance constitueront une priorité transversale. La stratégie de la BAD est pleinement alignée sur le plan à long terme du gouvernement arménien visant à développer une économie inclusive et orientée vers l’exportation et à faire du pays un centre de premier plan en matière de technologie de l’information et d’innovation.

« Ces dernières années, l’Arménie a fortement rééquilibré son économie afin d’obtenir une croissance plus résiliente et plus durable pour l’environnement », a déclaré le directeur de la BAD pour l’Arménie, M. Paolo Spantigati. « Aujourd’hui, alors que les Arméniens attendent un avenir meilleur, notre partenariat appuiera les efforts du gouvernement pour mettre en place une économie plus résiliente, fondée sur la responsabilité fiscale. En diversifiant l’économie et en investissant dans le capital humain, la stratégie contribuera à faire en sorte que tous les citoyens profitent des avantages d’une croissance continue. "

Dans le cadre de la nouvelle stratégie, la BAD veillera à la durabilité des investissements dans le réseau routier et accélérera la mise en œuvre des projets de transport en cours, notamment le Programme d’investissement du corridor routier Nord-Sud. Dans le secteur de l’énergie, la BAD soutiendra la modernisation des infrastructures et encouragera un plus grand déploiement de l’énergie solaire et éolienne. Cela aidera à diversifier le bouquet énergétique de l’Arménie et à réduire sa dépendance à l’égard du gaz importé.

« Compte tenu de l’importance du secteur privé pour la croissance économique durable, la BAD encouragera la participation des entreprises privées aux projets d’infrastructure et du secteur social », a déclaré M. Rajesh Vasudevan, économiste principal de la BAD pour l’Asie centrale et occidentale. « Nous investirons également dans le secteur financier local pour favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises - une source essentielle d’emplois et une priorité absolue pour le gouvernement. » La BAD investira également dans l’élargissement de l’accès à l’éducation et dans l’obtention de meilleurs résultats d’apprentissage dans les écoles. améliorer l’employabilité à long terme des Arméniens.

Afin de promouvoir la coopération et l’intégration régionales, la BAD fournira les fonds et les connaissances nécessaires pour soutenir le développement de corridors économiques et l’amélioration des infrastructures transfrontalières. Un nouveau corridor économique du Caucase occidental sera créé pour aider l’Arménie à tirer parti de sa position stratégique en tant que lien privilégié entre l’Union économique eurasienne, dont elle est membre, et l’Union européenne à l’ouest.

Le plan met l’accent sur l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les opérations de la BAD en Arménie, notamment des programmes d’enseignement spécifiques et des services de santé conçus pour maximiser l’accès des femmes et des filles. Cela soutiendra les efforts du gouvernement visant à inverser le faible taux d’activité des femmes sur le marché du travail et à améliorer les taux de transition entre les filles et l’école.

Le plan de la BAD prévoit de soutenir fermement les investissements du gouvernement dans la technologie, notamment en aidant à introduire l’intelligence artificielle dans le secteur urbain. Elle soutiendra également l’écosystème en plein essor du pays dans le domaine de la transformation numérique et de l’innovation en développant des partenariats entre les gouvernements, les universités et l’industrie. Avec environ 8 millions d’Arméniens dans la diaspora, le gouvernement considère également une industrie technologique nationale florissante comme un moyen de se connecter avec ses citoyens à l’étranger et comme une industrie attrayante dans laquelle retourner chez soi et travailler.

La BAD collabore avec le gouvernement arménien depuis 2005 et a engagé 31 prêts d’un montant total de 1,46 milliard de dollars, dont 11 prêts du secteur privé. La BAD a également engagé des dons d’assistance technique totalisant 14,9 millions de dollars. Au 30 juin 2019, le portefeuille actif de la BAD comprenait 13 prêts publics et privés totalisant 809,8 millions de dollars.