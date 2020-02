Le zoo d’Erevan a un nouveau directeur par intérim

Vladimir Simonyan, qui était directeur adjoint du zoo d’Erevan, a été nommé directeur par intérim. La nouvelle a été annoncée au personnel du zoo par le maire adjoint d’Erevan Tigran Virabyan.

L’ancien directeur du zoo Ruben Khachatryan a démissionné le 1er novembre après plusieurs incidents mortels d’animaux du zoo.

« Nous devrions remercier l’ancien directeur pour l’excellent travail qu’il a accompli au fil des ans. J’aimerais également noter qu’il continuera à soutenir le zoo avec son expérience professionnelle. Nous considérons qu’il est important que le directeur par intérim du zoo fasse partie du personnel et connaisse ses problèmes. Nous sommes également confiants que les spécialistes aideront à prévenir de nouveaux problèmes pendant cette période de transition ", a déclaré Tigran Virabyan.

Tigran Virabyan a déclaré que l’un des problèmes majeurs était de clôturer le territoire du zoo et d’assurer sa sécurité. Un autre problème est de fournir au personnel une assurance maladie.

« Les changements sont une exigence de l’heure, mais cela ne signifie pas que des changements radicaux sont attendus. Seules les personnes impliquées dans l’achat et la vente d’animaux ou ayant d’autres intérêts ne peuvent pas travailler pour le zoo » a déclaré Tigran Virabyan.

Vladimir Simonyan, à son tour, a remercié pour la confiance et a indiqué qu’il utilisera son expérience pour le développement du zoo.

Il a été dit que le zoologiste Iman Memaryan de la République islamique d’Iran avait été invité en Arménie et qu’après avoir obtenu la nationalité arménienne, il serait nommé directeur adjoint du zoo. Iman Memaryan aurait dirigé le zoo de Téhéran pendant de nombreuses années et collaboré avec un certain nombre d’organisations zoologiques internationales.

À la fin d’octobre et au début de novembre, une meute de chiens errants a pénétré dans le zoo d’Erevan, tuant trois mouflons et trois kangourous.

Au cours de la dernière année, deux tigres, un zèbre, un ours et un crocodile sont morts au zoo, apparemment atteints de tuberculose et de leucémie.