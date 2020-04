La Russie n’a pas encore répondu à la proposition de l’Arménie d’entamer des pourparlers sur la réduction du prix du gaz

La partie russe n’a pas encore répondu à la proposition du vice-Premier ministre arménien Mher Grigoryan d’entamer des pourparlers sur la réduction du prix du gaz à la frontière, a déclaré le vice-Premier ministre Grigoryan lors d’une conférence de presse.

« Il n’y a pas encore de réponse. Je pense qu’il y a aussi un problème avec les jours ouvrables et le week-end, et la partie russe donnera une réponse un peu plus tard », a déclaré Mher Grigoryan.