VivaCell-MTS aide une famille du village de Lusashogh à déménager dans une nouvelle maison

La famille Aramyan du village de Lusashogh dans la région d’Ararat est sans toit depuis 25 ans et les enfants de la famille, élevés dans un conteneur en métal, ont déjà réussi à fonder leur propre famille, a annoncé dans un communiqué de presse l’opérateur de télécoms VivaCel-MTS.

Les souvenirs de la maison des parents évoquent un conteneur en métal, puis une maison à moitié construite que leur père, Manuk, a essayé de construire à crédit, mais ne pouvait se permettre. Le cycle de vie des Aramyan a déjà changé après avoir rejoint le projet de logement de VivaCell-MTS et le Fuller Center for Housing Armenia ; le bâtiment semi-construit est devenu une maison. Le rêve de Manuk est réalisé. Les trois enfants d’Aram, le fils aîné, n’auront plus à vivre la vie antérieure. Les mauvais souvenirs sont dans le passé.

Pendant 25 ans, les Aramyan ont célébré le nouvel an avec le rêve d’avoir un foyer et ils ont célébré la pendaison de crémaillère. Pour partager leur bonheur, les dirigeants de VivaCell-MTS et du Fuller Center for Housing Armenia se sont rendus à Lusashogh.

« Ma joie est indescriptiblement grande. À partir de maintenant, notre famille vivra dans la maison avec dignité. Nous avons surmonté beaucoup de difficultés. Nous avons vécu à la fois dans un conteneur en métal et dans une maison à moitié construite, mais nous n’avons jamais perdu espoir d’avoir une maison. Nous sommes reconnaissants », a déclaré le père de la famille, Manuk.

« Quand j’étais très jeune, je pensais qu’un rêve ressemblait à un conte de fée : c’est plutôt un objectif apparemment improbable. Mais je savais que dans la vie, il fallait toujours rêver, car cela aidait à lutter, à lutter et à atteindre des objectifs. Je garde encore cette opinion aujourd’hui, et se voir offrir un toit dans un monde en constante évolution ne devrait pas être un objectif apparemment incroyable, mais une condition indispensable et fondamentale pour la vie. Malheureusement, il y a des cas où, dans un conteneur en métal ou dans une maison à moitié construite, vit la deuxième et parfois la troisième génération de la famille, en passant par un chemin difficile et désespéré. Si nous parvenons à résoudre le problème d’au moins une personne, à renforcer l’espoir en nous-même, à voir la détermination de ne pas quitter la patrie, nous pouvons alors affirmer avec certitude que nous mettons en œuvre le bon programme. Lors de chaque pendaison de crémaillère, je ressens une grande joie lorsque je vois dans les yeux des propriétaires un aperçu de leurs rêves. C’est l’évaluation la plus importante de notre partenariat », a déclaré Ralph Yirikian, directeur général de VivaCell-MTS.

Au fil des années de partenariat, avec le soutien de VivaCell-MTS, uniquement dans la région d’Ararat, 12 maisons ont été construites. Cette année, le nombre de familles soutenues a dépassé 200.