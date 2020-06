Environ 40% des entreprises arméniennes ont été victimes de phishing, selon le dernier rapport du groupe de travail anti-hameçonnage (APWG) de la société de sécurité Internet ESET.

Les spécialistes ESET ont interrogé des dizaines de directeurs informatiques, administrateurs système et propriétaires d’entreprises pour connaître l’état de la sécurité des informations en Arménie.

L’étude a porté sur 242 sondés du Kazakhstan, d’Ouzbékistan, d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Biélorussie. L’enquête a été réalisée en août 2019.

Selon l’enquête, 90% des entreprises étaient confrontées à des cyber-menaces externes et 58% à des menaces internes.

Le plus souvent, les entreprises arméniennes souffrent de cyber-menaces telles que le spam et les logiciels malveillants (respectivement 65% et 61%). Les résultats de l’enquête ont également montré que 39% des entreprises arméniennes étaient victimes d’hameçonnage.

Le rapport indique que le nombre d’attaques ciblant les employés ayant accès aux finances de l’entreprise a maintenant augmenté. Ces attaques sont appelées BEC (business e-mail compromission), ce qui peut rapporter des milliards de dollars aux assaillants.

Parmi les cybermenaces internes, les vulnérabilités logicielles sont les principales (32%). En outre, les entreprises arméniennes sont régulièrement confrontées à des fuites d’informations intentionnelles (10%) ou accidentelles (19%). Selon l’enquête, 74% des personnes interrogées considèrent que les informations financières sont les plus importantes, pouvant faire l’objet d’attaques par hameçonnage ou de fuites de données, ce qui peut constituer une menace pour la stabilité de l’entreprise.

L’étude a révélé que 61% des sondés s’inquiétaient de la vulnérabilité des informations concernant leurs partenaires et leurs clients. 48% s’inquiètent des données personnelles de leurs employés.

« Cela peut être dû à de graves changements dans la législation et à une responsabilité accrue pour violation de la procédure de traitement de données à caractère personnel (87% des personnes interrogées ont déclaré suivre de près l’actualité juridique) », indique l’étude.