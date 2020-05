Inecobank a un nouveau PDG

Aren Naltakyan, qui a plus de 10 ans d’expérience dans le système bancaire, a été nommé au poste de directeur général d’Inecobank CJSC, rapporte le bureau de presse de la banque. Après avoir rejoint Inecobank en mars 2010, Aren Naltakyan a occupé divers postes de direction. Depuis février 2017, il est directeur du développement et du marketing de la banque, ainsi que membre du conseil de direction d’Inecobank.

« Je félicite Aren Naltakyan pour sa nomination en tant que PDG. Je suis convaincu qu’il fera tout son possible pour le développement et le succès futur d’Inecobank », a déclaré Avetis Baloyan, fondateur et président du conseil de surveillance d’Inecobank, à propos de sa nomination.

« Je tiens à exprimer ma gratitude au conseil de surveillance et aux fondateurs d’Inecobank pour la confiance accordée durant cette phase cruciale de la société. Je pense que notre équipe va rapidement et en toute confiance atteindre les objectifs fixés, contribuant ainsi aux besoins financiers des clients et à la croissance économique de l’Arménie », a mentionné le nouveau directeur général de la Banque.

Inecobank CJSC, l’une des principales banques du Sud-Caucase, fournit des services bancaires aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes organisations. Depuis plus de 23 ans, la Banque fournit des services bancaires de haute qualité en Arménie, servant plus de 500 000 clients, dont 200 000 par le biais de canaux numériques.