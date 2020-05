L’Arménie veut améliorer son efficacité en matière d’économie d’énergie d’ici 2036

L’Arménie a fait des progrès significatifs en matière d’économie d’énergie pour devenir un pays leader dans l’ancienne Union soviétique, a déclaré Karen Asatryan, responsable du Fonds pour les ressources renouvelables et l’efficacité énergétique, lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que les économies d’énergie revêtaient une importance stratégique sur la voie de l’indépendance énergétique,

Karen Asatryan a expliqué que les économies d’énergie ne signifiaient pas une réduction de l’utilisation de l’électricité, mais l’utilisation d’équipements et de technologies plus économes en énergie.

Selon lui, le potentiel d’économie d’énergie de l’Arménie est de près de 40%, chiffre assez sérieux, hérité de la période soviétique, alors que l’on ne prêtait pas beaucoup d’attention aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables.

Il a ajouté que les ménages sont le plus gros consommateur d’électricité du pays et représentent environ 37% du total.

« La population est le plus gros consommateur d’électricité. Grâce aux méthodes utilisées dans ce segment, il est possible d’économiser jusqu’à 40% d’énergie, ce qui apportera des avantages significatifs à la population et à l’économie », a-t-il déclaré.

Selon lui, la stratégie d’économie d’énergie, appuyée par une législation pertinente, aidera à réduire la part de la population dans la consommation d’énergie totale à 29% d’ici 2036.

« Ces dernières années, notre fonds a mis en œuvre de nombreux projets d’économie d’énergie conjointement avec le gouvernement arménien et des organisations donatrices. En particulier, le programme d’économie d’énergie dans les bâtiments publics et d’État lancé en 2012 a concerné 180 bâtiments », a-t-il déclaré.

Selon lui, d’ici 2029, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement, un programme similaire englobera 290 autres immeubles à Erevan.