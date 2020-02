VivaCell-MTS aide une famille du village de Mrgastan à s’installer dans une nouvelle maison en pierre

L’année en cours est une année fructueuse pour la famille Hasoyan du village de Mrgastan dans la région d’Ararat ; les 9 années de vie remplies de difficultés passées dans le conteneur en métal sont devenues un souvenir ; le conteneur en métal de 18 m² est maintenant une salle de stockage. Les membres de la famille Hasoyan ont déjà célébré un événement familial dans leur nouvelle maison en pierre, a déclaré l’opérateur de télécommunications VivaCell-MTS.

Zarineh, la mère de la famille, a appris qu’elle avait été incluse dans le projet de logement mis en place par VivaCell-MTS et le Fuller Center for Housing Armenia par un appel téléphonique au début de 2019.

Les chefs des partenaires avaient décidé d’informer les familles de la bonne nouvelle juste après l’approbation du projet. Le directeur général de VivaCell-MTS était la personne qui avait annoncé la nouvelle. Après avoir reconnu son interlocuteur, Zarineh a dit franchement qu’elle n’était pas surprise et qu’elle pensait que le problème serait résolu. Sa conviction a doublé lorsque les responsables et les membres du personnel des organisations se sont portés volontaires pour participer aux travaux. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la conversation téléphonique et les travaux de construction de la maison sont maintenant terminés.

Les dirigeants de VivaCell-MTS et du Fuller Center for Housing Armenia ont rendu visite aux Hasoyans cette fois encore pour leur faire partager le bonheur de la pendaison de crémaillère.

« Il y a longtemps, je m’inquiétais du fait que, alors que mes enfants grandissaient et que ma fille allait se marier, nous vivions toujours dans un conteneur en métal et mon cœur se brisait. Ma fille s’est mariée il y a plusieurs jours. mon enthousiasme et ma joie étaient infinis, car nous avons accueilli nos invités non pas dans le conteneur en métal, mais dans notre maison ; et nous n’avions pas à avoir honte de nos conditions de logement. Nous avons une maison maintenant. Je suis tellement reconnaissant pour le soutien », a déclaré Zarineh.

« Les programmes en général nécessitent des chiffres auxquels se référer. Cette famille est le 200e. C’est une étape importante dans l’évaluation des résultats « techniques » et des années de partenariat. Et pourtant, le côté moral est plus précieux. Les familles, qui ont traversé des années de lutte et de désespoir, se remettent maintenant sur les rails d’une vie normale. Leur sourire rempli d’espoir est la chose la plus inspirante », a déclaré le directeur général de VivaCell-MTS, Ralph Yirikian.

« Dans le cas de cette famille, nous avons apporté un peu d’innovation à notre projet de logement commun. Si auparavant nous aidions à terminer la construction de maisons à moitié construites ou à effectuer des travaux de rénovation, dans ce cas, nous avions décidé de construire une maison à partir des fondations. L’enthousiasme, la diligence et le désir de la famille d’avoir un foyer étaient si élevés que les travaux de construction ont été achevés en peu de temps. Je suis très heureux pour la famille », a déclaré Ashot Yeghiazaryan, président du Fuller Center for Housing.

En 2019, pour la mise en œuvre du projet de logement, VivaCell-MTS a investi 109 millions de drams. Au total en 2019 43 familles de 10 régions d’Arménie sont devenus propriétaires.