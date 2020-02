Les stagiaires Beeline partagent leurs impressions et leurs idées

Dans le cadre du programme de stages de troisième génération, l’opérateur de télécommunication Veon Armenia (exerçant ses activités sous le nom de Beeline en Arménie) offre aux étudiants la possibilité de participer à des projets réels, d’acquérir une expérience professionnelle et de rejoindre la société. Le programme a pour objectif d’attirer les meilleurs jeunes employés, a annoncé la société dans un communiqué de presse.

Aujourd’hui, 21 participants du programme 2019 ont partagé leurs impressions sur les premiers mois du stage avec leurs mentors et les employés de Beeline. Ils ont également parlé de leurs idées et suggestions, qui pourraient être introduites dans l’entreprise.

Le programme de troisième génération a été lancé en 2008 et comptait à ce jour 130 étudiants. Quarante pour cent d’entre eux ont été embauchés par la société.

La participation au programme est payée pour 11 mois. Ils bénéficient également d’avantages supplémentaires fournis par la société - tels que la formation à Beeline Corporate University et le service téléphonique professionnel gratuit.

« En tant que membre d’une société internationale et l’un des meilleurs employeurs d’Arménie, notre objectif est de reconstituer les rangs de notre société avec des jeunes déterminés, talentueux et créatifs. Le programme de troisième génération offre une telle opportunité à nous et aux étudiants ", a déclaré Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline en Arménie.

Selon lui, les stagiaires peuvent participer aux programmes en cours de l’entreprise, ainsi qu’à la résolution de problèmes pratiques intéressants, ce qui leur permet de mettre leurs connaissances en pratique et d’acquérir une expérience professionnelle en parallèle de la formation.

Le programme de stages est conçu pour les étudiants seniors des universités, caractérisé par des performances académiques élevées, une détermination et des approches créatives. Le stage implique différents départements de l’entreprise - informatique, marketing, gestion juridique et autres. À la fin du programme, les meilleurs stagiaires reçoivent des offres d’emploi chez Beeline.

Veon Armenia CJSC fait partie du groupe de sociétés Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde. Il fournit des services de communication fixes et mobiles.