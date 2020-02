Beeline propose des smartphones avec le nouveau code 033

La société de télécommunications Veon Armenia (exerçant ses activités sous le nom de Beeline en Arménie) a déclaré que les clients qui achèteront des smartphones auprès de ses centres de vente et de service auront la possibilité d’acheter des numéros de téléphone avec le nouveau code 033.

La société a précisé que, lors de l’achat de smartphones connectés au plan tarifaire Smart, l’acheteur peut acheter un numéro de téléphone portant le nouveau code 033, y compris les numéros dits « beaux ».

Lorsque vous choisissez des nombres en argent, en or et en platine, leur coût peut être payé en plusieurs fois, en même temps que le paiement pour le smartphone.

« Compte tenu de l’opinion de nos clients, Beeline offre à nouveau la possibilité d’acheter des numéros de téléphone avec le code 033. Et pour rendre l’achat plus agréable, nous avons créé des conditions abordables pour l’achat de smartphones et de superbes numéros, à la fois et sans intérêt », a déclaré le PDG de Beeline en Arménie Andrey Pyatakhin

Des informations complémentaires sur l’offre sont disponibles sur www.beeline.am. Vous pouvez également envoyer un message à la page Facebook de Beeline en Arménie, visiter le bureau de vente et de service le plus proche de la société ou appeler le numéro sans frais 0611.

Veon Armenia CJSC fait partie du groupe de sociétés Veon, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde. Il fournit des services de communication fixes et mobiles.