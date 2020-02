La société Nor Projects investira 152 millions de drams dans la production de meubles

Le gouvernement arménien a attribué à la société Nor Projects un ensemble d’avantages douaniers. La société s’est engagée à investir 152 millions de drams dans la production de meubles et consacrera une partie de cet argent à l’importation de nouveaux équipements et matières premières.

Le ministre de l’Economie, Tigran Khachatryan, a précisé lors de la réunion gouvernementale que 113 millions de drams seraient consacrés à l’achat de matières premières pour la production de meubles pour les magasins.

Selon lui, la société emploie 48 personnes pour un salaire moyen de 161 000 drams. Le nouvel investissement lui permettra de créer 30 nouveaux emplois supplémentaires avec un salaire moyen de 210 000 drams.

Le ministre a déclaré que la compagnie envisage de fabriquer 2,4 milliards de drams, soit 1,8 milliard de drams, en vrac, pour la vente de meubles, en Russie et dans d’autres pays de l’Union économique eurasienne.