L’espace aérien de la Géorgie et de l’Arménie feront partis du système d’espace aérien paneuropéen à libre circulation

L’espace aérien de la Géorgie et de l’Arménie feront partis du système paneuropéen d’espace aérien à itinéraire libre (FRA) selon un communiqué du ministère géorgien de l’Économie et du Développement durable.

L’espace aérien sur route libre (FRA) est un volume spécifié d’espace dans lequel les utilisateurs peuvent librement planifier un itinéraire entre un point d’entrée et un point de sortie définis. Sous réserve de la disponibilité de l’espace aérien, le routage est possible via des points de passage intermédiaires, sans référence au réseau de routes du service de la circulation aérienne (ATS). Dans cet espace aérien, les vols restent soumis au contrôle de la circulation aérienne.

Gocha Mezvrishvili, PDG de Sakairnavigation, a déclaré que l’Arménie et la Géorgie étaient les premières dans le Caucase du Sud à introduire l’espace aérien libre.

Selon lui, cela permettra aux compagnies aériennes de choisir le moyen de transport le plus court, d’économiser de l’argent, du temps et de l’essence. « C’est une mission plutôt difficile et je suis heureux que notre équipe ait relevé ce défi mondial avec succès », a-t-il déclaré.

Les autorités des deux pays ont entamé les travaux en vue de l’introduction de l’espace aérien en routes libres en 2017. La Géorgie s’est associée à l’initiative de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne visant à introduire des routes en libre circulation en 2017. Selon son plan d’action, l’espace aérien en routes libres de l’Europe sera pleinement opérationnelle d’ici 2022.