La banque d’Arménie et la Banque de Chine signent un mémorandum de coopération

Le vice-Premier ministre arménien, Tigran Avinyan, en visite de travail en Chine, a rencontré le président de la Banque de Chine, Liu Liang, à Beijing.

Il a rappelé que par la taille de ses actifs, la Banque de Chine est la quatrième plus grande banque du monde. Au cours de la réunion, Tigran Avinyan a présenté les perspectives de développement économique de l’Arménie, y compris le potentiel de domaines tels que les infrastructures, l’éducation, les petites et moyennes entreprises et les hautes technologies pour absorber de nouveaux investissements.

Soulignant la situation géographique attrayante de l’Arménie et l’environnement favorable au développement des entreprises, M. Liang s’est dit prêt à approfondir sa coopération avec l’Arménie, notamment dans le cadre de l’initiative la nouvelle route de la soie ou la Ceinture et la Route (stratégie aussi appelée OBOR en anglais pour One Belt, One Road). Tigran Avinyan a invité le président de la banque à se rendre en Arménie pour discuter d’éventuelles initiatives communes.

A l’issue de la réunion, le vice-ministre arménien de l’Economie, Varos Simonyan, et le directeur de la succursale qatarie de la Banque de Chine ont signé un protocole d’accord.

Dans ce document, les parties expriment leur volonté de créer des mécanismes d’investissements mutuels et de services commerciaux pour les PME d’Arménie et de Chine, et d’explorer ensemble de nouveaux modèles de relations et de services facilitant la coopération entre PME.