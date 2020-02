Conférence régionale des partenaires de la banque VTB Arménie sur la gestion des ressources humaines

Plus de 200 experts en ressources humaines d’Arménie, des États-Unis, de Pologne, d’Allemagne, d’Autriche, de Malaisie, de Jordanie, d’Oman, d’Égypte, du Liban, du Kazakhstan et d’autres pays se sont réunis à Erevan, capitale de l’Arménie, pour la VIIIe conférence régionale sur la gestion des ressources humaines afin de partager leurs idées et expériences. La réunion s’est tenue avec le soutien de la banque VTB Arménie.

La banque a déclaré que la conférence, intitulée « Le travail du futur », était organisée pour la huitième fois en Arménie et était une initiative conjointe de Cascade People & Business et de l’association des ressources humaines d’Arménie.

« C’est la huitième conférence que nous organisons en Arménie et les résultats ne sont que encourageants. Nous avons examiné une série de problèmes concernant notre communauté, travaillé ensemble, partagé des expériences, acquis de nouvelles connaissances et élaboré un plan d’action pour chaque domaine. La conférence gagne en popularité chaque année en Arménie et à l’étranger, élargissant ainsi sa géographie. Le thème de la prochaine année sera également choisi par les participants ", a déclaré Arpi Karapetyan, président de l’Association des ressources humaines d’Arménie, fondateur de Cascade People & Business.

La conférence de cette année s’est déroulée sous forme de conférences et de panels. Le deuxième jour de la conférence, les professionnels, sur la base des données publiées par le Forum économique mondial, des experts du secteur et de leur propre expérience professionnelle ont identifié les problèmes clés et les moyens de les résoudre.

« Pour notre équipe, en tant qu’un des principaux employeurs d’Arménie, il était important de partager nos connaissances et notre expérience avec nos partenaires, d’apprendre et de former, ainsi que d’inspirer, de parler et de recevoir les retours des meilleurs spécialistes de la région. La conférence est devenue une plate-forme efficace pour le groupe de nos sociétés tourné vers l’avenir et nous remercions les organisateurs d’avoir créé une telle plate-forme ", a déclaré Elmira Hovhannisyan, directrice des ressources humaines chez Galaxy Group of Companies.