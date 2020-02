Les prix à la consommation en hausse de 0,6%

Les prix à la consommation arméniens en octobre 2019 ont augmenté de 0,6% par rapport au mois de septembre précédent, selon les chiffres publiés par le Comité national des statistiques (NSS).

Selon le rapport, comparé à octobre 2018, les prix à la consommation en 2019 ont augmenté de 0,9% en octobre. Dans le même temps, en janvier-octobre 2019, l’indice des prix à la consommation était de 2,1% par rapport à la même période en 2018.

Selon le NSS, les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées en octobre 2019 n’ont pas changé par rapport à octobre 2018. Dans le même temps, les prix de l’alcool et des produits du tabac ont augmenté de 4,7%, les prix des vêtements et des chaussures de 2,2%, et les services publics ont augmenté de 1%.

Les prix des services de santé ont augmenté de 1,6%, les frais de scolarité de 3,7%, les prix des restaurants et des hôtels de 2,1%, et les prix de divers biens et services de 0,5%.

Les prix des communications en octobre 2019, en baisse par rapport à la même période en 2018, ont diminué de 0,1% et les prix des événements culturels et de loisirs, de 1,1%