15 572 transactions immobilières effectuées en Arménie

Au total, 15 572 transactions immobilières ont été effectuées en Arménie en septembre 2019, soit une augmentation de 36,1% par rapport au même mois en 2018, a annoncé le Comité du cadastre immobilier de l’État.

La majeure partie des transactions, soit 36%, ont été effectuées dans la capitale, Erevan, et la plus petite portion, 1,4%, dans la province méridionale du Vayots Dzor. En outre, la province de Kotayk représentait 14,1% de toutes les transactions, la province d’Ararat pour 9,4%, Armavir pour 7,4%, Lori pour 7,1%, Aragatsotn pour 6%, Gegharkunik pour 5,1%, Shirak pour 4,9%, Tavush pour 4,3% et Syunik pour 4,2%.

Selon le cadastre national, 3,48% de toutes les transactions immobilières effectuées étaient des opérations de cession-acquisition, 17% du principal enregistrement de nouvelles constructions, 14,3% des successions, 15,9% des sûretés, 6,3% des loyers et 8,1% étaient d’autres types de transactions immobilières.

En outre, la valeur marchande moyenne d’un mètre carré de logements dans les appartements à Erevan a augmenté de 10,8% par rapport à septembre 2018 en septembre 2019. Par rapport à août 2019, la valeur marchande moyenne d’un mètre carré a augmenté de 1,2%.

Les prix les plus élevés ont été enregistrés dans le district administratif de Kentron à Erevan - 612 000 drams par mètre carré de logement et le plus bas dans le district de Nubarashen - 178 000 drams. Le coût moyen par mètre carré dans les appartements dans les régions a augmenté de 1,9% par rapport à septembre 2018.

Le prix au mètre carré le plus élevé a été enregistré dans la station balnéaire de Tsaghkadzor (279 000 drams), le plus bas à Dastakert, au Synuk (21 400) drams.