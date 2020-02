Le gouvernement va débloquer 1,8 milliard de drams pour soutenir les petites et moyennes entreprises

Le gouvernement arménien va débloquer 1,8 milliard de drams pour un programme destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises, a annoncé le ministre de l’Economie, Tigran Khachatryan.

Il a déclaré qu’environ 200 bénéficiaires de différentes régions, principalement situées en dehors d’Erevan, sont sélectionnés chaque année et que les plus viables d’entre eux bénéficient de garanties de l’Etat pour des prêts bancaires d’un montant maximal de 5 millions de drams. Il a ajouté que si l’entreprise réussissait, le bénéficiaire lui-même /Elle-même payait le prêt et, en cas de difficulté, le gouvernement compenserait les pertes de la banque.

Le ministre a qualifié le programme de « réussi », affirmant que 180 millions de drams supplémentaires seraient alloués pour sensibiliser les résidents de la province au programme.