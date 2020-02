Lancement d’une chaîne de télévision publique en ligne en Arménie

Le conseil d’administration de la Société publique de radio et de télévision d’Arménie envisage d’ouvrir une chaîne de télévision publique en ligne, a déclaré Ara Shirinyan, président du conseil d’administration.

Selon ses termes, 102 millions de drams devraient être alloués à cet effet sur le budget du gouvernement.

"La nouvelle chaîne de télévision couvrira non seulement les événements dans le pays, mais transmettra également les programmes visant à renforcer l’identité arménienne non seulement en Arménie et dans les pays voisins, mais également dans le monde entier.

Ara Shirinyan a déclaré qu’environ 7,3 milliards de drams devaient être dépensés en 2020 pour la création de programmes télévisés politiques, économiques et destinés aux jeunes, en accordant une attention égale aux développements dans la capitale et les provinces. « La préparation et la diffusion des programmes télévisés impliquent des dépenses de 5,9 milliards de drams, soit 25 millions de drams de moins que prévu dans le budget de 2019 », a-t-il déclaré.