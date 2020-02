VTB Arménie propose des comptes d’épargne à 9,5%

La banque VTB Arménie a exhorté les clients souhaitant épargner et, surtout, augmenter leur épargne en dram arménien, à ouvrir un compte d’épargne. La banque a indiqué dans un communiqué de presse qu’un compte d’épargne permet à un client d’ajouter et de retirer de l’argent dans et de son compte à tout moment et sans aucune restriction.

Selon la banque, ce compte est une sorte de tirelire dont la durée de validité est illimitée et qui combine la sécurité du dépôt et la flexibilité d’un compte bancaire. Le rendement du compte d’épargne est compris entre 0,51% et 9,92% par an au taux de 9,5%.

Contrairement au dépôt à terme, en ouvrant un compte d’épargne auprès de VTB Arménie, le client a la possibilité de retirer de l’argent ou de reconstituer le compte un nombre illimité de fois sans perdre les intérêts courus.

On peut ouvrir un compte d’épargne non seulement dans 72 succursales de VTB Arménie, mais aussi à distance en utilisant le service Video Bank. Le réapprovisionnement du compte d’épargne est également simple et pratique : il est possible de l’effectuer dans environ 4000 terminaux de paiement à travers le pays, la Banque mobile / Internet, ainsi que les services Video Bank.

La banque a déclaré que l’ouverture d’un compte était gratuite ; La maintenance mensuelle du compte est également gratuite si, au cours d’un mois civil, le solde quotidien du compte était de 10 000 drams et plus. Sinon, les frais de gestion du compte sont de 390 drams ; il n’y a aucune restriction pour reconstituer et retirer des fonds du compte et aucun montant de dépôt minimum ou maximum n’est défini ; Les intérêts sont payés mensuellement avec la capitalisation et les intérêts mensuels sont calculés sur le montant du solde minimum en espèces.

Pour une utilisation plus confortable du service, VTB Arménie propose à ses clients de reconstituer leur compte d’épargne automatiquement en utilisant le service Ordre de paiement périodique.