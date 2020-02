Trois usines de confection ouvrent en Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président du Parlement, Ararat Mirzoyan, et d’autres responsables ont assisté à l’ouverture des usines de confection Sartex, Alex Textile et Asa Garment à Erevan.

Marat Movsesyan, président d’Alex Textile et Asa Garment, a annoncé que les usines embaucheront bientôt 3 000 travailleurs, contre 1 000 actuellement. Il a déclaré que les produits - vestes, cuir et vêtements tricotés - seraient exportés vers les pays européens et la Russie.

La société Sartex a été créée en collaboration avec Alex Textile et l’italien Sarti, qui fabrique des vêtements de marques célèbres : MaxMara, Moncler, Peuterey, Dolce & Gabana et Dainese.

Alex Textile collabore également avec de grandes entreprises de vêtements de plein air chinois. Toute la gamme de produits sera exportée à l’étranger.

Marat Movsesyan a également déclaré qu’au printemps 2020, une usine de production de serviettes et de textiles de maison de 1 500 emplois serait ouverte dans la ville d’Artashat.