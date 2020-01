117,62 millions de drams seront affectés cette année au nettoyage des zones côtières du lac Sevan

Le ministère arménien de la protection de la nature soumettra prochainement au gouvernement un programme de nettoyage du territoire entourant le lac Sevan entre 2020 et 2022, rapporte le journal Zhoghovurd. Selon le quotidien, le défrichement des forêts serait réalisé sur les 887 hectares couverts d’eau en raison de l’augmentation du niveau d’eau du lac. Un montant de 117,62 millions de drams (247 000 USD) sera alloué à cette fin.

Vahe Gulanyan, directeur de l’organisation non commerciale gouvernementale du parc national de Sevan, a déclaré au journal Zhoghovurd que le nettoyage était déjà en cours dans la zone du village de Tsovak, dans la branche du parc de Vardenis. « C’est le segment le plus compliqué du territoire du lac, et les travaux sont en cours dans un contexte de formation de bourbier », a-t-il déclaré.