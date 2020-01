Le ministère du Travail et des Affaires sociales consacrera 19 millions de drams supplémentaires à l’achat d’équipement de rééducation

Le ministère arménien du Travail et des Affaires sociales consacrera 19 millions de drams à l’achat de matériel de rééducation, a déclaré le ministre Zaruhi Batoyan lors d’une réunion gouvernementale.

Selon elle, tous les fonds prévus pour financer un programme visant à fournir aux citoyens du matériel prothétique, orthopédique et de rééducation ainsi que d’autres moyens techniques de rééducation ont été dépensés.

Elle a déclaré qu’au cours des huit premiers mois de 2019, le nombre de bénéficiaires ayant sollicité une assistance était supérieur au nombre prévu. C’est pourquoi il a été décidé d’allouer des fonds supplémentaires pour l’acquisition des dispositifs, car « notre politique est qu’aucune demande ne doit être rejetée ».

Pour sa part, le Premier ministre Nikol Pashinyan a indiqué que la décision avait rendu le processus plus ciblé et plus accessible. Il s’est dit satisfait des indicateurs, soulignant que les services publics sont désormais disponibles et que les gens sont disposés à demander de l’aide.

Selon les données officielles, au 1er décembre 2018, il y avait 182 193 personnes handicapées en Arménie, dont 89 674 femmes et 8 141 enfants.