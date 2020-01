Unibank propose des cartes de crédit avec une limite maximale de 5 millions de drams

L’un des principaux leaders du crédit aux particuliers en Arménie - Unibank - offre à ses clients une ligne de crédit allant jusqu’à 5 millions de drams pour tous les besoins des consommateurs, a annoncé le bureau de presse de la banque. Selon le communiqué de presse, le prêt peut être obtenu dans l’une des 51 succursales de la banque. La ligne de crédit est émise pour une durée maximale de 5 ans à un taux annuel de 14,9%.

« Un Arménien sur trois choisit notre banque. Unibank est l’une des principales banques du marché arménien en fonction du nombre de cartes émises. Nous accordons une grande importance à la confiance des clients et nous nous efforçons de leur fournir les services de la plus haute qualité ", a déclaré Gurgen Ghukasyan, directeur de la promotion et des ventes du commerce de détail chez Unibank.

Chaque mois, Unibank émet plus de 2 000 prêts sur cartes, qui peuvent être accordés non seulement dans les agences, mais également dans les points de vente des partenaires. Les clients peuvent obtenir une carte de crédit avec une limite maximale de 500 000 drams pour l’achat de biens par versements à plus de 100 points de service des partenaires de la banque.

Le montant sera approuvé immédiatement, directement au point de service Unibank du magasin. Unibank a veillé à ce que le remboursement des prêts soit aussi pratique que leur réception. Un client a le choix entre plusieurs méthodes : vous pouvez contacter la succursale, payer via des terminaux ou utiliser l’application mobile de la banque. L’application UniMobile peut être téléchargée sur AppStore ou PlayMarket.