L’Arménie et l’Allemagne élargissent leur coopération financière

Le ministre arménien des Finances, Atom Janjughazyan, a reçu l’ambassadeur en Arménie, Michael Johannes Banzhaf.

La coopération actuelle et les perspectives de son développement ont été discutées lors de la réunion avec d’autres questions.

Le ministre arménien et l’ambassadeur d’Allemagne ont souligné l’importance des programmes dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises et de l’assurance de l’agriculture.

Les activités de la Banque allemande de développement (KfW) et de la Société allemande de coopération internationale (GIZ) ont également été abordées lors de la réunion.

Un accord de coopération entre les gouvernements arménien et allemand a été signé à l’issue de la réunion.