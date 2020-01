IBEC fournit 3,5 millions d’euros à Ardshinbank au titre du financement avant exportation

Pour la première fois, Ardshinbank a mis en place un accord de financement du commerce avec la Banque internationale de coopération économique (IBEC) dans le cadre de l’accord général de financement signé en septembre 2019, a rapporté le service de presse d’Ardshinbank.

IBEC a fourni à Ardshinbank un financement avant exportation d’un montant de 3,5 millions d’euros sur une période maximale de six mois pour l’octroi de prêts à l’exportation de produits agricoles vers la Russie.

La coopération avec l’IBEC ouvre de nouvelles possibilités de soutien à l’activité économique des entreprises arméniennes à l’étranger, à la fois dans le sens de la Russie et, à long terme, vers de nouveaux marchés pour les pays membres de l’IBEC.

Ardshinbank, en plus de sa présence active dans les secteurs stratégiques de l’économie arménienne et, surtout, du secteur de l’énergie, accorde une grande importance au travail avec les petites et moyennes entreprises. Ceci est facilité par un grand réseau de succursales d’Ardshinbank avec plus de 60 succursales.

Ardshinbank CJSC (Ardshininvestbank avant d’être renommée Ardshinbank le 13 novembre 2014) a été créée en décembre 2002 et a obtenu son agrément en février 2003. Ardshinbank figure parmi les 3 plus grandes banques d’Arménie.