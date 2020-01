Salesforce.com va ouvrir un bureau de représentation en Arménie

Salesforce.com, une société américaine de logiciels basée sur le cloud de San Francisco, en Californie, ouvrira un bureau de représentation en Arménie. La nouvelle a été annoncée par Zareh Tutunjian, fondateur et PDG de Systronics, lors d’une réunion avec Le ministre arménien de l’industrie des hautes technologies, Hakob Arshakyan.

Zareh Tutunjian a déclaré que la branche arménienne de Systronics - SystroTech - avait joué un rôle important dans le déploiement de Salesforce en Arménie. Il a ajouté que Systronics, une entreprise riche de 42 ans d’activité, opère dans de nombreux pays et propose des solutions technologiques allant du développement de logiciels aux services de conseil en passant par l’installation d’infrastructures informatiques.

Zareh Tutunjian a souligné l’importance de la formation du personnel, affirmant que les étudiants de l’Université d’Etat d’Erevan et de l’Université américaine d’Arménie étaient employés par la société, mais que le problème du manque de spécialistes qualifiés n’était toujours pas résolu.

À son tour, le ministre a suggéré aux spécialistes de Systronics d’organiser des cours pour former du personnel de qualité aux entreprises informatiques locales. Zareh Tutunjian s’est dit prêt à contribuer à la mise en œuvre de ce programme.

Salesforce.com, l’un des plus importants éditeurs de logiciels basés sur le cloud, a une capitalisation d’environ 123 milliards de dollars. Ses logiciels sont utilisés par des centaines de milliers d’entreprises dans le monde, appartenant à divers secteurs de l’économie, notamment les services financiers, les soins de santé, le secteur public, les télécommunications et la communication, la vente au détail, le secteur des médias, l’automobile et l’éducation.