Le nouveau centre de services d’Ucom opère à Megamall

Le nouveau centre de vente et de service de l’opérateur télécom Ucom a été officiellement inauguré dans le centre commercial Megamall du district de Nor Nork à Erevan, deux fois plus grand et plus étendu que la succursale qui opérait auparavant.

Dans un communiqué de presse, Ucom a déclaré qu’il s’agissait du centre de services proposant le plus grand assortiment de smartphones, d’accessoires et de gadgets. La succursale présente la plus vaste gamme d’équipements innovants, notamment un vélo et des scooters électriques, un robot, des drones et des accessoires pour les demandeurs d’expérience de la réalité virtuelle.

En cas de flux important de clients, des bureaux de service ont été ajoutés dans la nouvelle succursale pour fournir un service plus rapide. Afin d’améliorer l’expérience client, de trouver facilement le produit souhaité et de s’orienter dans la zone, un zonage de vente au détail a été défini. Ceux qui préfèrent le partenaire officiel d’Ucom - les produits Apple - repèreront immédiatement une zone distincte pour les iPhones et les accessoires Apple.

La société a ajouté que toutes les conditions ont été créées pour la commodité des clients : dans la zone d’attente, en plus des chargeurs filaires du téléphone, il existe également une option de chargement sans fil.

« Une zone dédiée aux maisons intelligentes a également été créée dans ce centre de services, destiné à attirer les demandeurs d’innovation technologique. Vous trouverez ici des solutions pour la maison intelligente telles que des capteurs de température et d’humidité, des caméras de sécurité, des lampes à LED, etc. Pour la première fois dans cette salle, nous commençons à vendre des téléviseurs intelligents », a déclaré Hayk Yesayan, cofondateur et directeur général d’Ucom.