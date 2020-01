L’Arménie perd six places

L’Arménie s’est effondrée de six crans dans le rapport annuel Doing Business 2020 de la Banque mondiale. L’Arménie s’est classée 47e sur 190 pays cette année, alors qu’elle était classée 41e dans le précédent rapport. Dans Doing Business 2020, elle se situe entre la Belgique (46e) et la Moldavie (48e).

L’Arménie a laissé derrière elle les pays suivants : le Kirghizistan (80e), l’Ukraine (64e), l’Ouzbékistan (69e), le Tadjikistan (106e) et la Biélorussie (49e). La Turquie (33e), la Géorgie (7e), l’Azerbaïdjan (34e), le Kazakhstan (25e) et la Russie (28e) ont devancé l’Arménie.

La Nouvelle-Zélande, Singapour, Hong Kong, le Danemark et la Corée arrivent en tête du classement, tandis que la Somalie est un outsider.

Le projet Doing Business fournit des mesures objectives des réglementations commerciales et de leur application dans 190 économies et villes sélectionnées aux niveaux infranational et régional.

Doing Business mesure les indicateurs suivants : création d’entreprise, gestion des permis de construire, obtention de l’électricité, enregistrement des propriétés, obtention de crédits, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et résolution des cas d’insolvabilité.