VTB Arménie dévoile un nouveau programme visant à améliorer les services fournis aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels

La banque VTB Arménie dévoile un nouveau programme visant à améliorer le processus de prestation de services aux entités juridiques et aux entrepreneurs individuels dans ses succursales.

Le nouveau système est actuellement utilisé dans les succursales d’Arabkir, d’Erebuni, de Spandaryan et de Myasnikyan, où les clients entreprises et les entrepreneurs individuels de la banque sont assistés par un employé spécialisé.

La banque a indiqué dans un communiqué de presse que les succursales disposaient de zones spéciales pour servir les entreprises et les entrepreneurs individuels. Ils ont également la possibilité d’utiliser les services d’un responsable personnel et de réserver une visite à la banque via l’application de file d’attente en ligne.

Les services suivants sont proposés aux entreprises : offres promotionnelles pour l’obtention de prêts, crédit-bail, affacturage, dépôts, ensemble complet de services de règlement et de paiement en espèces, de cartes de visite et d’opérations.

« VTB Arménie s’efforce toujours de répondre aux attentes de ses clients et veille à l’amélioration du service dans ses agences », indique le communiqué de presse.