L’Arménie et la Banque asiatique de développement étudient la possibilité d’élargir les programmes conjoints

Le ministre arménien des Finances, Atom Janjugazyan, a reçu une délégation de la Banque asiatique de développement (BAD), dirigée par un membre de son conseil d’administration, Shivaji Kshatrapati.

Lors de la réunion, les parties ont examiné les possibilités d’étendre les programmes mis en œuvre dans les secteurs public et privé arménien. Ils ont également discuté des grandes orientations de la stratégie de partenariat qui inclut le développement économique, l’amélioration de l’efficacité de l’administration publique et le développement des compétences.

Les parties ont également évoqué les stratégies sectorielles du gouvernement arménien et leur harmonisation afin de clarifier le cadre des programmes mis en œuvre avec la BAD. Dans ce contexte, les représentants de la BAD ont souligné qu’il importait de préparer et de mettre en œuvre correctement les projets dans les domaines de l’agriculture, des infrastructures, de la santé, de l’éducation et de l’énergie.

Atom Janjugazyan a souligné l’importance de la coopération avec la BAD et a noté que la banque avait un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des réformes en Arménie dans un certain nombre de domaines.

La BAD coopère avec le gouvernement arménien depuis 2005 et, en juin 2019, elle avait accordé 31 prêts d’une valeur de 1,46 milliard de dollars, dont 11 prêts au secteur privé. La banque a également fourni des subventions d’assistance technique d’une valeur de 14,9 millions de dollars.