Environ 312 millions de reçus de caisse imprimés en Arménie

Quelque 312 millions de reçus de caisse ont été imprimés en Arménie au cours des neuf premiers mois de 2019, soit une augmentation de 37,7% par rapport à la même période en 2018, a déclaré David Ananyan, président du Comité des recettes publiques.

Il a indiqué qu’en termes d’argent, ce chiffre se traduirait par 1 300 milliards de drams, soit 236 milliards de drams (+ 21,1%) de plus par rapport à l’année précédente. David Ananyan a rappelé que le Premier ministre Nikol Pashinyan accordait une grande attention à cette question et présentait périodiquement des informations pertinentes. Il a admis qu’il restait beaucoup à faire dans ce domaine. Il a dit que le dernier exemple de Gyumri a montré qu’il existe de nombreux problèmes

Selon un article publié par Nikol Pashinyan sur Facebook, le 21 septembre, jour de l’Indépendance, environ 11 000 personnes se sont rendues à Gyumri, où se déroulaient les principales festivités du jour de l’indépendance, alors que le nombre de reçus de caisse enregistrés n’était pas différent des autres jours.

« Notre conclusion était que non seulement la branche locale du Comité des recettes fonctionnait mal. Nous avons limogé le chef de la division Gyumri, mais il n’y a pas de tradition dans la deuxième ville arménienne, qui consiste à imprimer des récépissés de caisse enregistreuse par des points de vente, alors les habitants ne les exigent pas », a déclaré David Ananyan.

Pour tenter de réduire la part de l’économie souterraine, le Premier ministre Pashinyan a encouragé les ressortissants de son pays à exiger des reçus de tous les points de vente.

Selon le Comite des recettes ce sont principalement les stations-service d’essence et de gaz naturel comprimé qui ne parviennent pas à imprimer les reçus. Selon le Comité, le plus grand nombre de reçus de caisse a été imprimé en août : plus de 39,6 millions, soit 180 milliards de drams.