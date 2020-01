Armenia International Airports investit 4 millions de dollars dans l’aéroport de Shirak

Armenia International Airports, société qui gère l’aéroport de Shirak à Gyumri, deuxième ville du pays, a annoncé qu’au cours des six derniers mois, elle avait acquis des véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d’avions spécialisés Striker-3000 (ARFF), des moyens de charge, du matériel, de nouveaux extincteurs, une salle de sport avec équipement de sport et des moyens de communication ayant également recruté de jeunes employés.

La société a déclaré que tout cela avait été fait pour attirer les compagnies aériennes à bas coûts et améliorer la qualité de ses services.

Elle a également déclaré qu’au cours des deux dernières années, elle avait investi 4 millions de dollars dans la modernisation de l’aéroport de Shirak et prévoyait d’investir 5 millions de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années.

En 2007, Armenia International Airports a débloqué des fonds pour la réparation majeure de sa piste et a installé un nouveau système d’alarme lumineuse IDMAN de fabrication finlandaise.

« En conséquence, l’investissement total sur 8 ans s’élèvera à 20 millions de dollars », a annoncé la société dans un communiqué de presse aujourd’hui.

Les aéroports de Shirak et de Zvartnots à Erevan sont gérés par la société Armenia International Airports, qui appartient à American International Airports, une société argentine appartenant à Eduardo Eurnekian, un entrepreneur argentin de descendance arménienne.