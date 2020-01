L’Agence française de développement accorde une subvention de 10 millions d’euros à l’Arménie

Le gouvernement arménien a approuvé la proposition de signer un accord de subvention d’un montant de 10 millions d’euros avec l’Agence française de développement.

Le ministre de l’Economie, Tigran Khachatryan, a déclaré que 8,5 millions d’euros seraient alloués au ministère de l’Économie et que 1,5 million d’euros seraient alloués au ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures pour la mise en œuvre d’un programme visant à développer l’agriculture irriguée dans les provinces d’Ararat et d’Armavir.

Il a déclaré que l’objectif du programme est de construire un système d’irrigation moderne grâce à un soutien technique et des investissements, en supprimant les obstacles au stockage de l’eau, aux infrastructures d’irrigation, au remembrement, aux services de conseil et à l’accès aux prêts.

Selon le ministre, le programme couvrira 2 000 hectares de terres irriguées et une assistance technique et financière sera fournie à 20 exploitations.

Les provinces d’Ararat et d’Armavir ont une population d’environ 500 000 habitants. Le projet comprend deux volets : une assistance technique de 4,4 millions d’euros et un investissement de 5,6 millions d’euros.

Le Premier ministre Pashinyan a déclaré : « Notre expérience amère montre que nous recevons des fonds, nous les distribuons, nous les dépensons, mais nous n’obtenons pas de résultats. Notre tâche devrait être d’obtenir des résultats pour que ces fonds se traduisent par une infrastructure de haute qualité. ”