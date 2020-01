Le gouvernement approuve un budget de 403 millions de drams pour la construction de routes

Le gouvernement arménien a approuvé le déblocage de 403 millions de drams à titre de cofinancement pour des projets de construction de routes d’un montant total de 1,16 milliard de drams.

Le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, Suren Papikyan, a déclaré que cet argent serait utilisé pour achever la construction et la réparation de routes dans les régions d’Ararat, Kotayk, Tavush, Shirak, Armavir et Lori.

« Nous surveillons la qualité du travail, mais il y a des problèmes. Nous avons des cas où, après l’annonce d’un appel d’offres pour la mise en œuvre d’un projet, aucune entreprise n’a présenté de candidature », a déclaré Suren Papikyan.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré qu’aucune entreprise ne postulait pour la mise en œuvre de tel ou tel projet, car pratiquement toutes ces entreprises sont déjà occupées « car nous avons déjà chargé de nombreuses commandes avec tout le monde ».